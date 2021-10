Buckow - In Buckow in Brandenburg ist am Dienstag eine Leiche in einem abgebrannten Bungalow entdeckt worden. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung. Ein Tötungsdelikt wird nicht ausgeschlossen. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Gebäude schon vollständig in Flammen und brannte daraufhin aus. In den Überresten des Bungalows fanden die Einsatzkräfte dann einen toten Menschen.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.