Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nach gewalttätigen Ausschreitungen in Berliner Freibädern mehr Polizeipräsenz und mehr Personal vor Ort versprochen. Faeser erklärte bei Bild live: „Für mich ist wichtig, dass der Rechtsstaat durchgreift, dass es genug Personal gibt, damit so etwas nicht passiert. Da muss hinreichend Polizeipräsenz hin, wenn es solche Probleme gibt. Ich werde das auf der Innenministerkonferenz ansprechen.“

Vor wenigen Wochen war es im Sommerbad am Insulaner in Steglitz und im Columbiabad in Neukölln zu Massenschlägereien mit mehreren Verletzten gekommen. „Familien und Kinder müssen unbeschwert ins Schwimmbad gehen können in Deutschland“, so Faeser weiter. Die Szenen aus Berliner Freibädern nannte sie „ganz offensichtlich Gewalt aus migrantischen Milieus“.

Faeser: Bekämpfung von Clan-Kriminalität soll Schwerpunkt werden

Außerdem sagte Faeser im Interview bei Bild Live den Clans den Kampf an: „Ich will die konsequente Bekämpfung von Clan-Kriminalität.“ Die Koalition werde Gesetze erlassen, „um an das Vermögen von Kriminellen heranzukommen“. Faeser: „Bei mir gibt es keinen Rabatt. Ich will die Bekämpfung von Clan-Kriminalität zu einem meiner Schwerpunkte machen.“ Messer-Gewalt auf offener Straße nach dem Motto „wir klären das unter uns“ dürfe es nicht geben. „Wir leben in einem Rechtsstaat“, so die Innenministerin.