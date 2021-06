Berlin - In Berlin-Schöneberg ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierte um 8.25 Uhr auf der Hauptstraße eine Radfahrerin mit einem Bus der BVG. Die Frau stürzte und wurde durch die Kollision schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Nähere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.

Die Hauptstraße ist in den Vormittagsstunden für die Ermittlungen der Polizei in beide Richtungen gesperrt. Wie es genau zum Unfall kam, wird derzeit noch untersucht.

Gerade am Mittwoch war eine Radfahrerin in Berlin-Wilmersdorf schwer verunfallt. In diesem Jahr starben in Berlin bereits vier Radfahrer bei Unfällen.