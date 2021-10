Berlin - In Berlin-Baumschulenweg ist am Donnerstag ein Linienbus der BVG mit einem LKW zusammengestoßen. Ersten Informationen zufolge kam es an der Kreuzung Baumschulenstraße und Köpenicker Landstraße zu dem Crash.

Nach ersten Angaben wurden zwei Insassen leicht verletzt. Die beiden Unfallopfer konnten vor Ort entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Kreuzung wurde mittlerweile geräumt.