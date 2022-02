Am Iburger Ufer in Berlin-Charlottenburg ist es in der Nacht zu Dienstag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei eine Person verletzt. Wie Reporter von vor Ort berichten, wurde der Verletzte von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Offenbar könnte es sich um eine Stichverletzung handeln. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen, heißt es.