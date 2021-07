Berlin - Zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) werden am Samstag 20.000 Besucher in Berlin erwartet. Die Route steht schon fest.

Der Aufzug startet um 13 Uhr in der Leipziger Straße. Die Demo führt dann über den Potsdamer Platz am Brandenburger Tor vorbei zum Großen Stern und dann über die Hofjägerallee bis zur Urania. Dort endet gegen 17 Uhr der Aufzug ohne eine Abschlusskundgebung.

Die Organisatoren rechnen damit, dass die CSD-Teilnehmer im Anschluss noch in Schöneberg und Umgebung feiern werden, wie das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mitteilt. Die Polizei Berlin wird deswegen am Samstag etliche Straßen in Berlin fast den ganzen Tag lang sperren und warnt schon mal die Autofahrer.

CSD in Berlin: Straßensperrungen am Samstag von 12 bis 24 Uhr Motzstraße zwischen Nollendorfplatz und Martin-Luther-Straße

Eisenacher Straße zwischen Kleist- und Nollendorfstaße

Fuggerstraße zwischen Eisenacher- und Kalckreuthstraße

Fuggerstraße zwischen Martin-Luther-Straße und Ansbacher Straße

Welserstraße zwischen Lietzenburger Straße und etwa Finow-Grundschule

Dort gilt in dieser Zeit ein absolutes Haltverbot. Autofahrer werden gebeten, ihre dort geparkten Fahrzeuge vor 12 Uhr zu entfernen.