In der Discothek Matrix in Berlin-Friedrichshain ist nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zu Montag ein Streit mit mindestens acht Personen völlig eskaliert. Im Laufe der Auseinandersetzung soll eine der beteiligten Personen Pfefferspray in dem geschlossenen Raum eingesetzt haben. Partybesucher bekamen plötzlich keine Luft mehr und drängten panisch Richtung Ausgang. Das berichteten Zeugen.

Etwa 80 Personen versuchten gleichzeitig den Berliner Club zu verlassen. Mindestens drei Rettungswagen, ein Notarzt und mehrere Einsatzkräfte der Berliner Polizei waren mit Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Lage sei lange unübersichtlich gewesen, hieß es. Wie viele Personen genau verletzt wurden, ist zur Stunde noch unklar. Wie der Partygast mit dem Pfefferspray trotz Security in den Club Matrix kam, ist noch nicht geklärt. Die Polizei Berlin wird im Laufe des Montags weitere Details bekanntgeben.