Berlin - Die Polizei Berlin hat in Neukölln eine Hochzeit im Clanmilieu beobachtet. Sie zeigte am Dienstagabend Präsenz an einer Villa in der Straße Alt-Buckow. Die Beamten waren zum Teil mit Maschinenpistolen bewaffnet und trugen Sturmmasken. Auch das Ordnungsamt stand mit mehreren Einsatzkräften bereit, um eventuelle Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz und die damit verbundenen Corona-Verbote zu überprüfen.

Auf einem Supermarktparkplatz, wenige hundert Meter entfernt, stand ein weiteres Großaufgebot der Polizei in Wartestellung. Nach Angaben der Polizei waren rund 150 Beamte im Einsatz.

Nach Angaben von vor Ort stand das Catering bereit, weiße Tauben sollten im Garten zu Ehren des Brautpaars aufsteigen. Gegen 20.20 Uhr fuhr dann eine schwarze Mercedes-Limousine vor. Das Brautpaar verließ den Wagen und betrat das Gebäude. Wie viele Personen sich letztlich tatsächlich in dem Haus aufgehalten haben, ist unklar.

Das Catering wurde wenig später ins Innere des Gebäudes verlegt. Das Gelände und das Haus wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von der Polizei betreten. Ob es Anzeigen gab, war zunächst nicht bekannt.