Berlin - Am Donnerstagabend ist es in Berlin-Friedrichshain zu einem schweren Unfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Motorradfahrer gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Crash direkt vor der Feuerwache Friedrichshain an der Kreuzung von Wedekindstraße und Rüdersdorfer Straße.

Nach ersten Angaben wurden beide Fahrer schwer verletzt und mussten vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt versorgt werden. Anschließend seien beide in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Berliner Polizei ermittelt nun im Detail, wie es zu dem Unfall kommen konnte.