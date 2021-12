Berlin - Die Polizei Berlin hat eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen und gegen eine mögliche Impfpflicht verboten. Der Protestzug, an dem sich mutmaßlich Teilnehmer der „Querdenken“-Szene beteiligen wollten, sollte am Samstag vom Berliner Bezirk Mitte quer durch Berlin-Kreuzberg gehen. Angemeldet für den Protest waren 1000 Teilnehmer, wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung bestätigt.

Es sei damit zu rechnen, dass sich die Demo-Teilnehmer nicht an die Hygiene-Regeln halten würden, heißt es zur Begründung. Auf Twitter sind im Zusammenhang mit der Demo Aufrufe zu lesen, die „Ringbahn zu kapern“ und das ohne Maske.

Gleichzeitig rufen Teile der linken Szene in Berlin zu Gegenprotesten auf – auch nach dem Verbot der „Querdenken“-Demo. So haben Aktivisten am Samstag eine Demo am Kottbusser Tor angemeldet. Motto: „Querdenken raus aus unseren Kiezen.“ Nach Angaben der Polizei ist es nicht der einzige Gegenprotest.