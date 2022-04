Eine in Berlin für Sonntagvormittag angemeldete Pro-russische-Demo ist nach Angaben der Polizei von der Versammlungsleitung abgesagt worden. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, sollte die Demo in Form eines Autokorsos um 11 Uhr in Ahrensfelde starten. Zu den Gründen der Absage äußerte sich die Polizei auf Nachfrage nicht.

Guten Morgen,

hier eine wichtige Info an alle, die sich bereits auf dem Weg zu einer Demo in #Marzahn befinden:

Der #Autokorso, der dort um 11:00 Uhr in #Ahrensfelde starten sollte, wurde von der Versammlungsleitung abgesagt.#b2404

