Ein pro-russischer Autokorso ist am Sonntag quer durch Berlin gefahren. Das bestätigte die Polizei der Berliner Zeitung. Über die genaue Anzahl der Teilnehmer ist nichts bekannt. Auf Twitter waren Dutzende Fahrzeuge mit russischen Fahnen zu sehen. Ersten Informationen zufolge soll es zu keinen Zwischenfällen gekommen sein. „Wir haben noch keine Abschlussbericht“, so ein Sprecher im Lagedienst.

In der Zeit von 12:00-15:00 Uhr kommt es aufgrund eines #Fahrzeugkorsos zu kurzzeitigen #Sperrungen ab S-Bhf. #Ahrensfelde in #Marzahn bis Rathaus #Spandau.

In der Zeit von 12:00-15:00 Uhr kommt es aufgrund eines #Fahrzeugkorsos zu kurzzeitigen #Sperrungen ab S-Bhf. #Ahrensfelde in #Marzahn bis Rathaus #Spandau.

📸: #BVG pic.twitter.com/umPkl2o4IY — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) April 3, 2022

Die pro-russische Demo war von 12 Uhr bis 15 Uhr angemeldet und richtete sich offiziell gegen die Diskriminierung russischstämmiger Menschen. „Kein Propaganda in der Schule, Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung“, hieß das Motto des Korsos. Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin startete der pro-russische Autokorso am S-Bahnhof Ahrensfelde und endete am Rathaus Spandau.

Zutage geförderte Massenvergewaltigungen und Völkermord im ukrainischen #Bucha durch russ. Soldaten, aber in #Berlin gibt es heute einen Pro-Russland-Autokorso?!😡 Mit Verlaub, Frau @FranziskaGiffey, das ist unerträglich! https://t.co/ndhxsnGHxe — Susanne Sonntag 🇩🇪🇵🇹🇪🇺 Stand with 🇺🇦 🙏 (@Sonntag1410) April 3, 2022