Die Klimaaktivisten der Initiative Letzte Generation haben am Freitagmorgen erneut mit Protesten begonnen. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilt, ist unter anderem die Autobahn-Ausfahrt der A 103 in Berlin-Steglitz blockiert.

Auch an der Gotenstraße/Ella-Barowsky-Straße in Berlin-Schönberg blockieren Demonstranten die Fahrbahn. Eine Journalistin von der Berliner Zeitung wurde dort nach eigenen Angaben über eine Stunde von der Polizei festgesetzt. Sie sagt: Sie musste ihre Personalien vorzeigen.

Auf Nachfrage spricht die Polizei Berlin aktuell von zwei weiteren Protesten an Autobahn-Ausfahrten. Auch am Kurt-Schuhmacher-Damm an der A 111 und an der Prenzlauer Promenade/Granitzstraße kommt zu Demos, jeweils mit einstelliger Teilnehmerzahl. Teilweise sind Demonstranten angeklebt, so ein Sprecher der Polizei.

Letzte Generation: An diesen drei Ausfahrten kommt es aktuell zu Protesten Autobahn-Ausfahrt der A 103 in Berlin-Steglitz

Prenzlauer Promenade/Granitzstraße

Kurt-Schuhmacher-Damm an der A 111

Gotenstraße/Ella-Barowsky-Straße

Demo in Berlin: Wollen die Demonstranten Kanzler Olaf Scholz am Urlaub hindern?

Die Demonstranten teilen auf Twitter mit. „Die Klimakatastrophe macht keine Sommerpause!“ so fordert die Letzte Generation den selbsternannten #Klimakanzler Olaf Scholz auf, sich gegen neu geplante Ölbohrungen in der Nordsee auszusprechen.

An der Ausfahrt Steglitz der #A103 sollen jetzt Demonstrierende die Fahrbahn blockieren. Es baut sich auf der Autobahn stadtauswärts ein #Stau auf. pic.twitter.com/rbj5raJiea — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) July 8, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz