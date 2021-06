Berlin - Im Norden Brandenburgs hat sich offenbar ein tödliches Beziehungsdrama ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren am Montagmittag zwei Leichen auf einem Grundstück in dem kleinen Ort Lanz im Landkreis Prignitz gefunden worden. Laut Medienberichten soll es sich bei den Toten um ein Ehepaar handeln. Die Polizei wollte dies auf Anfrage der Berliner Zeitung nicht bestätigen. Die Mordkommission hatte erst am Nachmittag die Ermittlungen aufgenommen, weshalb die Behörde zunächst keine Angaben über den Tathergang oder das Motiv machen wollte.

„Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus. Mehr können wir zur Zeit noch nicht sagen“, erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord. Die Behörde werde erst am Dienstag weitere Informationen herausgeben, hieß es. Man stünde erst am Anfang der Ermittlungen. Nach Informationen der Märkischen Allgemeinen soll ein Mann zunächst seine Frau und dann sich selbst getötet haben. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Tatwaffe eine Kettensäge ist. Der Täter soll mit dem Werkzeug den Kopf der Frau abgetrennt haben. Als die Polizei auftauchte, soll er sich mit der Säge das Leben genommen haben.

Kriminaltechniker sichern Spuren – Mordermittler befragen Zeugen

Nach Angaben der Polizei war die Feuerwehr alarmiert worden, um die Tür des Hauses gewaltsam zu öffnen. Offenbar hatten Nachbarn einen lautstarken Streit oder die Schreie der Frau gehört. Weil ihnen das unheimlich vorkam, wählte jemand gegen 11.15 Uhr den Notruf. Schnell war jedoch klar, dass Einsatzkräfte der Polizei die Feuerwehrleute unterstützen mussten. Der Mann soll sich in dem Haus zunächst verschanzt haben.

Das Grundstück wurde großräumig abgesperrt. Einige Polizisten bewachten das Gelände bis zum Eintreffen der Mordkommission, während ein Rettungshubschrauber in der Nähe landete. Wann sich der Mann umbrachte, teilte die Polizei nicht mit. Trotz zahlreicher Einsatzkräfte vor dem Einfamilienhaus kam auch für ihn jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Während Mordermittler den ganzen Nachmittag lang im Umfeld nach Zeugen suchten, sicherten Kriminaltechniker in dem Haus Beweismittel. Die beiden Leichen sollen nun zur Gerichtsmedizin gebracht werden, wo sie untersucht werden. Auch zum Alter der beiden Toten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittler wollen erst zu 100 Prozent die Identitäten klären. Anwohner berichteten der Bild-Zeitung, dass das Paar in Trennung gelebt habe. Beide sollen sich am Montagvormittag für ein Gespräch in dem Haus getroffen haben.

Die Berliner Zeitung berichtet in der Regel nicht über Selbsttötungen, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben. In diesem Fall handelt es sich jedoch um ein Verbrechen, das dem Suizid vorausging.

Hilfe-Nummern Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote:



Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de



Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Sonnabend nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.



Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de



Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de