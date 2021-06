Berlin - Er soll seine kleine Tochter getötet haben, um seine Ehefrau zu bestrafen: Sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod eines dreijährigen Mädchens hat der angeklagte Vater des Kindes vor dem Berliner Landgericht gestanden. Er habe das Unfassbare getan und seine Tochter getötet, erklärte der 31-Jährige zu Prozessbeginn am Dienstag. Kurz zuvor habe ihm seine Ehefrau mitgeteilt, dass sie ihn verlassen werde. Sie habe sich wegen mehrerer Gewaltvorfälle von ihm trennen wollen.

Die Anklage lautet auf Mord. Heimtückisch, aus niedrigen Beweggründen und grausam habe der Mann seine Tochter umgebracht. Er habe das Kind „zu einem Objekt gemacht, um seine Frau abzustrafen, und letztlich aus Eifersucht gehandelt“, sagte der Staatsanwalt.

Als der 31-jährige Pole am 4. November 2020 in der Wohnung seiner Mutter in Berlin-Treptow allein mit seiner Tochter war, habe er das im Schlafzimmer spielende Kind von hinten mit einem Hackmesser attackiert, heißt es in der Anklage. Mit seinem Mobiltelefon habe er seine weinende und blutende Tochter gefilmt und ihr gesagt, es sei „wegen der Mama“. Er habe ihr einen zweiten Schnitt in den Hals versetzt. Sie sei verblutet.

Der nicht vorbestrafte Auto-Polierer erklärte weiter, er hätte „nie gedacht, zu so einer Tat fähig zu sein“. Er habe seine Tochter vor der Mutter schützen und sich dann selbst das Leben nehmen wollen. Der Prozess wird am 10. Juni fortgesetzt.