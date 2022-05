Wegen einer Drohne ist es zu Verspätungen bei am Flughafen BER landenden Flugzeugen gekommen. Menschen wurden der Polizei zufolge nicht verletzt. Den Angaben nach hatte die Besatzung einer landenden Passagiermaschine am späten Freitagabend gemeldet, dass sie eine Drohne in gefährlicher Nähe und unzulässiger Entfernung zum Arial des Flughafens Berlin Brandenburg gesichtet habe.

Hieraufhin wurden Landungen für die Dauer von 30 Minuten zunächst untersagt und der entsprechende Bereich geprüft - bislang ohne Erfolg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen laufen.