Ludwigsfelde - Die Polizei in Brandenburg sucht diesen Mann mit Fahndungsfotos und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Einem 50-jährigem Mann wurde am 24. Juli 2021 morgens in Ludwigsfelde in der Potsdamer Straße die EC-Karte gestohlen. Der Verdächtige soll an der Tat beteiligt gewesen sein, wie die Polizei mitteilt. Durch den abgebildeten Mann wurde jedenfalls nur kurze Zeit später widerrechtlich Bargeld im vierstelligen Bereich vom Konto abgehoben.

Die veröffentlichten Fahndungsbilder stammen von Überwachungskameras im Vorraum der Bank in Ludwigsfelde. Der Mann trägt dabei einen auffälligen weißen Sommerhut (Trilby) mit einem Zierband mit Ankermotiven.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Wer kann außerdem Hinweise zum Tathergang des oben aufgeführten Sachverhaltes machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter 03371 600-0 entgegen.