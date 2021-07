Berlin - Ein Großaufgebot der Berliner Landespolizei sowie Beamte der Bundespolizei sichern derzeit den Hauptbahnhof in Berlin. Die Einsatzkräfte suchen nach einem 59-jährigen Mann, der am Freitag gegen 12.30 Uhr über den Notruf der Polizei eine Gewalttat angekündigt haben soll, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung. Auch im Bereich der Friedrichstraße sind Polizisten in dem Zusammenhang unterwegs.

Womit der Mann genau drohte, teilte die Polizei auf Anfrage nicht mit. Die Formulierungen des Mannes seien ziemlich unkonkret gewesen, hieß es. Zahlreiche Polizisten gehen der Sache derzeit nach, da nicht auszuschließen sei, dass der Anrufer seine Ankündigungen in die Tat umsetzt.

Heute soll ein 59-Jähriger im Internet & via 110 eine Gewalttat im Bereich des #Hauptbahnhof​s angekündigt haben.

Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse auf eine konkrete Gefährdung vor. Zusammen mit der @bpol_b gewährleisten wir den Schutz der Menschen dort vor Ort.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 2, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Fahnder der Landespolizei hätten bereits die Identität des Verdächtigen ermittelt, was die Suche nach dem Mann vereinfacht. Bisher sei der Mann aber noch nicht gefunden worden (Stand: 14.20 Uhr). Woher die Polizei weiß, wer der Mann ist, war zunächst unklar. Nach Informationen der Berliner Zeitung soll er in der Vergangenheit bereits zweimal über die sozialen Medien Gewalttaten angekündigt haben. Er sei der Polizei also bekannt.