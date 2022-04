Wer kennt das Herrchen oder Frauchen?

:

Hund gefunden: Polizei Berlin sucht Besitzer dieses Labradors

Die Berliner Polizei hat am Donnerstag in Steglitz-Zehlendorf einen schwarzen Labrador in Obhut genommen. Ein Twitter-Aufruf soll helfen, den Halter zu finden.

Artikel anhören