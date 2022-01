Berlin - Auf der Berliner A100, im Autobahnkreuz Neukölln, soll ein Transporter am Montagabend drei Unfälle verursacht haben. Der Wagen hat offenbar mehrere Autos gerammt, darunter zwei PKWs und ein Reisebus. Es wird davon ausgegangen, dass der Fahrer des Transporters am Steuer einen epileptischen Anfall erlitten und so vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Bei der Karambolage wurden mindestens drei Menschen verletzt, heißt es. Während der Unfallaufnahme war die A100 in Richtung Süd für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Morris Pudwell Die Rückseite eines Minis wurde beim Unfall komplett demoliert.

Morris Pudwell Das Fahrerhaus des Transporters von innen. Auf Fahrer- und Beifahrerseite wurde offenbar der Airbag ausgelöst.