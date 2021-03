Berlin - Die Polizei Berlin fahndet nach einem Trio, das dringend verdächtig ist, im Jahr 2019 einen Mann in Mariendorf räuberisch erpresst zu haben. Am 28. September 2019 lernte der damals 42-Jährige im Internet zwei Männer kennen, mit denen er sich in seiner Wohnung in der Kurfürstenstraße verabredete. Nachdem es zu einvernehmlichem Sex zwischen den Männern kam, sollen die beiden jungen Männer den 42-jährigen Wohnungsinhaber aufgefordert haben, ihnen seine Kundenkarte sowie die dazugehörige PIN einer Autovermietung auszuhändigen. Von dem Verhalten der beiden eingeschüchtert, kam der Mann der Forderung nach.

Die beiden Tatverdächtigen sollen anschließend mit der Kundenkarte ein Auto angemietet haben. Als der 42-Jährige am Folgetag die Sperrung seiner Karte vornahm, soll er von den Tatverdächtigen bedroht worden sein, die Karte wieder freizuschalten. Eine Freischaltung der Karte konnte jedoch nicht durchgeführt werden, da unter Verwendung der Karte zuvor Verkehrsunfälle verursacht wurden.

Am 7. Oktober 2019 soll sich der dritte Tatverdächtige bei dem 42-Jährigen gemeldet haben und unter Drohung von Gewalt bei einem anschließenden Treffen die Herausgabe der Kreditkarte und der PIN gefordert haben. Der 42-jährige Mann übergab bei einer Verabredung die Kreditkarte. Im weiteren Verlauf der Wochen soll es zu mehreren weiteren Drohungen und anschließenden Übergaben von Bargeld und Gegenständen sowie ungerechtfertigten Geldabhebungen gekommen sein.

Beschreibung des 1. Tatverdächtigen nennt sich Alex Paplock

ca. 18 bis 25 Jahre alt

schlanke Figur

dunklerer Teint

dunkle, kurze Haare

bekleidet mit einer rotbraunen Jacke mit hellem Fellkragen

Beschreibung des 2. Tatverdächtigen nennt sich Darius

18 bis 25 Jahre alt

schlanke Figur

dunklerer Teint

dunkle, kurze Haare

bekleidet mit einer beigefarbenen Kapuzenjacke

Foto: Polizei Berlin Der zweite Tatverdächtige nennt sich Darius.

Beschreibung des 3. Tatverdächtigen nennt sich Tommy Rathe

18 bis 25 Jahre alt

schlanke, sportliche Figur

dunklerer Teint

dunkle, kurze und leicht lockige Haare

trug einen Oberlippenbart und/oder Kinnbart

Foto: Polizei Berlin Der dritte Tatverdächtige, der sich Thommy Rathe nennt.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473110 (während der Bürozeiten), außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-471100, über die Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.