Berlin - Ein muskulöser Mann rangelt mit einer Verkäuferin, schubst sie weg und flüchtet. Die Überwachungskamera aus dem Kiosk im S-Bahnhof Neukölln hat den Vorfall aufgezeichnet. Nun fahndet die Polizei mit zwei Screenshots von den Aufnahmen nach einem unbekannten Räuber.

Der abgebildete Verdächtige soll am Sonntag, den 4. Juli 2021 um 18 Uhr mehrere alkoholische Getränke, darunter einige Bierflaschen, aus einem Kühlschrank genommen und in seinem Rucksack verstaut haben. Als er sich ohne zu bezahlen aus dem Staub machen wollte, griff die 54-jährige Verkäuferin laut Polizei nach dem Rucksack, um den Unbekannten aufzuhalten. Der offensichtlich gut trainierte Mann zerrte und riss so heftig an dem Rucksack, dass die Frau an den armen und Händen verletzt wurde. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Polizei Berlin Die Verkäuferin versucht den Mann aufzuhalten. Er reißt sich jedoch gewaltsam los und flüchtet mit der Beute.

Die Kriminalpolizei fragt nun: Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem bisher Unbekannten geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 unter den Telefonnummern 030 4664573100 und 030 571100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.