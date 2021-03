Berlin - Die Polizei Berlin fahndet mit Bildern nach einem Unbekannten, der dringend tatverdächtig ist, eine gefährliche Körperverletzung in Friedrichshain begangen zu haben. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, ereignete sich der Vorfall am 31. Mai 2020 gegen 23.10 Uhr am Ostbahnhof. Der Gesuchte soll zunächst mit einem 18-Jährigen in Streit geraten sein. Anschließend soll er in der Erich-Steinfurth-Straße mehrfach mit einer Schreckschusswaffe auf den jungen Mann geschossen haben.

Foto: Polizei Berlin Der unbekannte Mann soll mehrfach mit einer Schreckschusswaffe auf einen 18-Jährigen geschossen haben.

Beschreibung des Tatverdächtigen: schlanke Figur

hellblaue Jeanshose mit modischen Löchern

dunkelgrüner Anorak mit Kapuze

schwarzes Basecap mit dem Frontlogo „NY“

trug eine Umhängetasche der Marke Gucci

OP-Maske

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei zu den Bürodienstzeiten unter den Telefonnummern (030) 4664-574116 und -574110, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-571100, über die Internetwache oder auch an jede andere Polizeidienststelle.