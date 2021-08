Berlin - Am frühen Samstagabend ist ein 19-Jähriger in Falkenberg/Elster (Landkreis Elbe/Elster) mit seinem Motorrad verunglückt und gestorben. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, kam der 19-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Straße ab. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

