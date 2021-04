#Brand in der #Maulbeerallee in #Staaken

Mehrere #Kellerverschläge brannten in einem 8-gesch. Wohngebäude. 20 Personen wurden durch die @Berliner_Fw in Sicherheit gebracht, 12 Personen vom Rettungsdienst am Ort versorgt, kein Transport in eine Klinik. 80 Kräfte waren 4 h tätig. pic.twitter.com/JSNg90Tt9P