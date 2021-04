Berlin - Großeinsatz für die Feuerwehr Berlin und die Polizei Berlin in der Nacht zu Mittwoch. Auf dem Gelände eines Autohauses in der Wendenschloßstraße in Köpenick kam es gegen 2 Uhr morgens zu einem verheerenden Brand. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort sind hier 16 Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Darunter sind auch drei Elektroautos. Die Polizei Berlin ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Die in Brand stehenden Pkw, darunter auch mehrere E-Autos, wurden bei dem Feuer mindestens schwer beschädigt. Viele davon wurden restlos zerstört und sind nun schrottreif. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Einsatzkräfte hatten nach Informationen von vor Ort zunächst große Probleme, eine stabile Wasserversorgung aufzubauen.

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Die bereits kurz nach der Alarmierung eingetroffenen Feuerwehrmänner konnten laut Zeugen zunächst „kaum bis gar nicht“ löschen. Um 3.20 Uhr, fast eine Stunde nach der Alarmierung, standen noch immer Autos in Flammen. Nachdem das Feuer gelöscht war, mussten bei einem der abgebrannten Elektroautos die Akkus zudem weiter gekühlt werden. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung.