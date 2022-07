Laut Polizei haben Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 33 in der vergangenen Nacht einen Mann in Hellersdorf festgenommen. Er stehe im Verdacht, mehrere Brände in Wohnhäusern gelegt zu haben.

Ein Anwohner eines Wohngebäudes in der Erich-Kästner-Straße habe gegen 21.30 Uhr im Hausflur einen brennenden Kinderwagen vorgefunden. Hinzugerufene Mieterinnen und Mieter konnten die Flammen bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Der 38-jährige Zeuge konnte einen unbekannten Mann beschreiben, der sich vom Tatort entfernt hatte. Verletzt wurde bei dem Ereignis niemand.

Gegen 22.40 Uhr nahm eine 61-jährige Mieterin eines anderen Wohnhauses in derselben Straße starken Qualm im Treppenhauses wahr und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten brennenden Unrat im Kellergeschoss. Auch bei diesem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

In der Carola-Neher-Straße kam es eine Stunde später zu einem weiteren Brand. Diesmal stand ein Kinderwagen im Keller in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte auch diesen Brand löschen. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung im Flur erlitten eine 42-Jährige sowie ihre beiden Kinder im Alter von drei und sieben Jahren eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.

In der Umgebung entdeckten die Einsatzkräfte der Polizei einen 28-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung aus der ersten Tat passte. Sie überprüften den alkoholisierten Mann, der jegliche Tathandlung bestritt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zu den drei schweren Brandstiftungen übernommen.