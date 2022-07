Ein Mann ist am Donnerstagabend in der Spree untergangen und verstorben. Ersten Informationen zufolge soll er von der Rathausbrücke in die Spree gesprungen sein. Der Notruf bei der Feuerwehr ging um 19.44 Uhr ein.

Wie ein Sprecher der Berliner Zeitung bestätigt, konnten ihn die Einsatzkräfte nur noch leblos bergen. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Medienberichten zufolge soll der Verunglückte zuvor in einer größeren Gruppe unterwegs gewesen sein. Die genauen Hintergründe des Unglücks sind noch unklar.