Die Feuerwehr Berlin musste am Abend vor der Zeugnisausgabe in die Buschkrugallee nach Berlin-Neukölln zur Otto-Hahn-Schule ausrücken. In einem Klassenraum hatte am Dienstagabend nach Einsatzkräften ein Bücherregal Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.

Die Brandbekämpfer hatten das Feuer rasch unter Kontrolle, zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, ein Fachkommissariat ermittelt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.