Berlin - In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, bei dem am 11. Januar eine Fußgängerin schwer verletzt worden ist, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die 68-jährige Frau wurde um 6.50 Uhr von einem Auto erfasst, als sie die Fahrbahn der Blaschkoallee überqueren wollte. Der noch unbekannte Unfallfahrer entfernte sich in unbekannte Richtung und ließ die verletzte Frau am Unfallort zurück.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 (Süd) fragt: Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang machen?

Wer hat den unbekannten Pkw vor oder nach dem Unfall gesehen und kann diesen beschreiben (Hersteller, Typ, Farbe etc.)?

Wer hat das amtliche Kennzeichen des Pkw abgelesen oder kann Angaben zu Teilen des Kennzeichens machen?

Wer hat der Fußgängerin geholfen, sich jedoch noch nicht bei der Polizei Berlin gemeldet?

Hinweise richten Sie bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) unter der Telefonnummer (030) 4664-472800, per E-Mail an Dir4K23VED@Polizei.Berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.