Der Mord an Zohra G. in Berlin-Pankow beschäftigt die Menschen im Kiez auch Tage nach der furchtbaren Tat. Viele fragen sich: Wie konnte so etwas geschehen? Und warum gerade bei uns, in dem eher kinderfreundlichen und ruhigen Viertel? Was wird aus den sechs Kindern? Am Tatort in der Mühlenstraße, Ecke Maximilianstraße liegen Blumen, stehen Grabkerzen. Man sieht noch, wo die Blutspuren waren. Auf einem Plakat fordern Nachbarn einen Gedenkstein, der an den Femizid und das Opfer erinnern soll. Mütter mit Kinderwägen bleiben stehen und schweigen.

Ein kleines Mädchen sagt: „Guck mal, hier ist jemand gestorben.“ Am Freitagmorgen hatte an der Straßenkreuzung ein 42-jähriger Familienvater aus Afghanistan erst seiner ehemaligen Partnerin Zohra G. aufgelauert und sie dann erstochen. Kurz nach der Tat soll er auch auf Augenzeugen losgegangen, dann aber geflüchtet sein. Die 31-Jährige hatte ihn verlassen. Das Paar war vor zwei Jahren nach Deutschland geflüchtet, lebte in einer Flüchtlingsunterkunft in der Mühlenstraße. Die sechs Kinder im Alter zwischen zwei und 13 Jahren werden jetzt vom Jugendamt betreut. Sie wachsen ohne ihre Eltern auf.

Hausverbot in Flüchtlingsunterkunft, weil er als gewalttätig auffiel

Die Polizei geht von einem Femizid aus und sucht weiter Zeugen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags. Der Täter sitzt in U-Haft. Über ihn wird jetzt immer mehr bekannt: So musste der 42-Jährige die Flüchtlingsunterkunft vor zwei Monaten verlassen, weil er als gewalttätig auffiel. Über eine Suchtproblematik oder eine psychische Erkrankung lässt sich noch nichts sagen. Eine Sprecherin des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) bestätigt der Berliner Zeitung: „Die Trennung von seiner Frau ging offenbar mit dem Hausverbot einher.“ Auch in der Flüchtlingsunterkunft hat die Tat Spuren hinterlassen. Die Bewohner erhalten Gesprächsangebote und werden psychologisch betreut. „Niemand wird alleingelassen“, so die LAF-Sprecherin.

Das Frauennetzwerk Zora aus Berlin steht in Kontakt mit der Schwester des Opfers: Zohra G. habe sich schon länger von ihrem Mann bedroht gefühlt, sei auch mehrfach bei der Polizei gewesen, teilt das Netzwerk mit. Auch die Schwester und ihr Mann, beide wohnen in Oldenburg, seien von dem späteren Tatverdächtigen bedroht worden. Der Vorwurf der Familie heute: Die Ermittler hätten zu zögerlich reagiert und zu wenig unternommen.

Für Kritik sorgt inzwischen, dass nicht wegen Mordes gegen den 42-Jährigen ermittelt wird. Dazu erklärte die Staatsanwaltschaft Berlin: Weil noch nicht alle Hintergründe klar sind, laufen die Ermittlungen aus formaljuristischen Gründen derzeit wegen Totschlags. Wenn mehr zum Motiv bekannt ist, kann möglicherweise auch wegen Mordes ermittelt werden.

Gewalt gegen Frauen ist keine Seltenheit

Am Montag fand eine Gedenkveranstaltung am Tatort statt. „Die Angehörigen der Ermordeten weinten so bitterlich“, erinnert sich Anwohner Markus Rabanus. Er traute sich nicht, sie anzusprechen. Rabanus gehört zu den Anwohnern, die einen Gedenkstein fordern. „Gewalt gegen Frauen ist keine Seltenheit, auch in den eigenen vier Wänden.“ Er kennt selbst eine Frau, die eine Attacke von ihrem Mann überlebte. Als Vermieter erfährt er von Berichten von häuslicher Gewalt. Markus Rabanus sagt: „Nachbarn, die etwas mitbekommen, sollten viel häufiger die Polizei rufen. Doch sie trauen sich nicht immer. Die Hemmschwelle ist groß.“