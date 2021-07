Berlin - In Berlin-Charlottenburg ist am späten Montagnachmittag eine Frau tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Der Fall gibt der Polizei Berlin bisher noch Rätsel auf. Ermittler der Kriminalpolizei suchen derzeit nach Hinweisen, ob die Frau Opfer eines Verbrechens wurde. Nach Sichtung der ersten Spuren sei nicht auszuschließen, dass die Bewohnerin getötet wurde.

Die Polizei war laut ersten Informationen gegen 16.45 Uhr von einem Zeugen alarmiert worden, der den Fund in einem Mehrfamilienhaus an der Schlüterstraße gemacht hatte. „Jemand hatte die 110 und die 112 gewählt, woraufhin die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sofort zu der Wohnung eilten“, erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Die eintreffenden Rettungskräfte hatten noch versucht, die Frau zu reanimieren. Doch für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag in der Wohnung ihren schweren Verletzungen, die darauf schließen lassen, dass jemand sie umgebracht haben könnte. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, Polizisten befragen Nachbarn und suchen nach Zeugen. Bisher sei noch keine Mordkommission hinzugezogen worden. Das könne sich aber im Verlauf des Abends noch ändern.