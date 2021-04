Berlin - In Berlin-Friedenau ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie Zeugen von vor Ort berichten, stießen in der Hauptstraße auf Höhe der Fregestraße ein Fahrrad- und ein Motorradfahrer zusammen. Beide Personen wurden verletzt. Ein privater Krankentransport soll zufällig noch vor dem Eintreffen eines Rettungswagens und eines Notarztes die Unfallstelle erreicht haben. So konnten die Verunfallten erstversorgt werden. Die Hauptstraße war nach ersten Informationen stadteinwärts für knapp eine Stunde gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und wird sich im Laufe des Samstags zu den Ermittlungen äußern.

