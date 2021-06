Berlin - Auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain ist in einem ehemaligen Industriegebäude ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vom Donnerstag brannte es in dem zweigeschossigen Haus in der Revaler Straße am Mittwochabend im ersten Obergeschoss.

#Brand in #Friedrichshain

In der #Revaler_Straße brennt es im Dach eines 2geschossigen Gebäudes. Die ersten Einsatzkräfte haben nachalarmiert. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 9, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Flammen breiteten sich auf das Dach aus. Etwa 30 Kräfte waren vor Ort im Einsatz, sie konnten die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war am Morgen zunächst unklar.