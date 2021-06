Berlin - Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr hat ein Mann in Berlin-Friedrichshain eine Frau mit einem Messer angegriffen. Zuvor soll es bereits in einer Wohnung in der Thaerstraße zu Streitigkeiten zwischen den Beteiligten gekommen sein. Zeugen berichten, dass laute Hilfeschreie zu hören waren. Anwohner sollen die offenbar lebensgefährlich verletzte Frau aus der Wohnung geholt haben. Wenig später waren Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Feuerwehr vor Ort. Sie kümmerten sich um die Frau.

Unter welchen Umständen die Polizei Berlin den Tatverdächtigen fassen konnte, ist noch nicht bekannt. Der Mann soll, wie zu hören war, von Rettungskräften behandelt worden sein. Die Kriminaltechnik war bis in den Morgen mit der Vermessung und Dokumentation der Einsatzstelle befasst.