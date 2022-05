In Berlin-Friedrichshain ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer mit einem VW Caddy zusammengestoßen. Wie Reporter von vor Ort berichten, geschah der folgenschwere Unfall gegen 20 Uhr in der Ebertystraße Höhe Landsberger Allee. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Biker schwer verletzt.

Ein Notarzt und Notfallsanitäter sollen den Mann vor Ort versorgt und ihn in ein umliegendes Krankenhaus transportiert haben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ermittelt nun der Verkehrsermittlungsdienst der Berliner Polizei, heißt es.