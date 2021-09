Berlin - In Berlin ist es in der Nacht zu Sonntag gleich zu mehreren Attacken mit Stichwaffen gekommen. Die Opfer wurden bei den Taten in den Ortsteilen Friedrichshain, Plänterwald und Kreuzberg zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei Berlin mitteilt.

In Berlin-Plänterwald soll ersten Erkenntnissen zufolge eine bislang unbekannte Person gegen 0.10 Uhr in der Kiefholzstraße von hinten an einen 40-Jährigen herangetreten und ihm mit einem Messer an einer Hand verletzt haben. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte den Mann aufgefordert haben, ihm sein Mobiltelefon auszuhändigen. Nachdem der Verletzte dies verneint hatte, soll sich der mutmaßliche Täter zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Angegriffenen, der eine Schnittverletzung erlitt, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

In Berlin-Friedrichshain wurde am Sonntagmorgen ein 21-Jähriger mit einer Glasflasche attackiert. Er kam mit einer schweren Kopfverletzung zur stationären Behandlung in eine Klinik. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand wartete der junge Mann gegen 6.40 Uhr an einer Tramhaltestelle am Frankfurter Tor. Als er in den eingefahrenen Zug der Linie M 10 einstieg, wurde er von einer etwa fünfköpfigen Gruppe, die ihn zuvor schon beleidigt hatte, mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Während eine 28-jährige Fahrgästin die stark blutende Wunde versorgte, flüchteten die Angreifer unerkannt.

Berlin: Mann nach Streit in Kneipe am Mehringdamm schwer verletzt

In Berlin-Kreuzberg erlitten zwei Männer bei einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen zum Teil schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 6.30 Uhr in einer Lokalität am Mehringdamm zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein, der sich im weiteren Verlauf nach draußen verlagert haben und in eine körperliche Auseinandersetzung gemündet sein soll.



Dabei erlitt ein 22-Jähriger schwere Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals, die mit einer abgebrochenen Glasflasche herbeigeführt worden sein sollen. Sein gleichaltriger Kontrahent wies mehrere Schnittverletzungen an beiden Händen auf. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte und eine Passantin übernahmen die Erstversorgung der beiden Verletzten. Dabei verlor der Mann mit den schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen mehrfach das Bewusstsein.



Hinzualarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die beiden Kontrahenten in eine Klinik. Während der Schwerverletzte stationär im Krankenhaus verblieb, brachten Polizeieinsatzkräfte seinen Widersacher nach einer ambulanten Behandlung der Schnittverletzungen an der Hand in einen Polizeigewahrsam und übergaben ihn dort der Kriminalpolizei. Die Kriminalpolizei Berlin hat auch in den anderen beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.