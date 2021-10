Berlin - Die Berliner Polizei sucht Zeugen für einen tödlichen Unfall am 21. Oktober in Berlin Spandau. An diesem Tag, einem Donnerstag, war gegen 11.40 Uhr ein 56 Jahre alter Fußgänger auf der Nonnendammallee von einem Lkw überrollt worden.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Fußgänger die Straße laut Polizei bei stockendem Verkehr überqueren wollen. Der Mann starb noch am Unfallort.

Der Verkehrsermittlungsdienst fragt nun:

Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West), Hohenzollernring 125 in 13585 Berlin unter den Telefonnummern (030) 4664 – 272345 (innerhalb der Bürodienstzeiten), (030) 4664 – 272800 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an dir2k23@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.