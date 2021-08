Berlin - Die Polizei Berlin sucht zwei Männer, die am 22. Februar 2021 gegen 20.20 Uhr einen Mann in der U8 attackiert haben sollen. Nach Angaben der Polizei soll es in dem U-Bahnzug der Linie acht zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten beim Einfahren in den U-Bahnhof Gesundbrunnen gekommen sein. Daraufhin sollen die beiden Tatverdächtigen den 58-Jährigen mit Tritten attackiert haben. Nach dem Angriff verließen die beiden Unbekannten den Zug und entfernten sich. Der Mann wurde leicht verletzt, so die Polizei.

Die Polizei Berlin fragt: Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der gesuchten Personen geben?

Wer hat die gesuchten Personen vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-574118, per E-Mail an dir5k41@polizei.berlin.de, an die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.