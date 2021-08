Berlin - Ein offenbar gewalttätiger Vater hat bei seiner Festnahme am Freitagnachmittag in Gesundbrunnen einen Polizeibeamten verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr wegen einer mutmaßlichen Misshandlung eines Kindes zum U-Bahnhof Gesundbrunnen gerufen. Zeugen gaben an, den Mann gesehen zu haben, wie er in einem Zug der U-Bahn-Linie 8 seinen Sohn, den er auf dem Schoß hatte, mit beiden Händen gewürgt und mit dem Tode bedroht haben soll. Daraufhin zogen Zeugen die Notbremse, sodass der Zug im Bahnhof hielt.

Als die Beamten den 31-jährigen Mann ansprachen, stieß der Tatverdächtige einen Polizisten nach hinten und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Zusammen mit einer Kollegin konnte der Polizist den 31-Jährigen zu Boden bringen. Dort trat und schlug dieser mehrfach auf den Polizisten ein, sodass der Beamte Reizgas einsetzen musste. Der Tatverdächtige beleidigte die Einsatzkräfte und spuckte einem Polizisten ins Gesicht. Der 31-Jährige wurde bei dem Einsatz verletzt und von weiteren Beamten in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von ungefähr 2,6 Promille.

Der attackierte Polizist erlitt Verletzungen am Kopf, an den Armen und Beinen, und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Sohn des Tatverdächtigen wies leichte Verletzungen am Hals auf und wurde von der Mutter abgeholt. Der 31-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung verantworten.