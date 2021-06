Berlin - Ein 31-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag nach einer Messerstecherei im Krankenhaus verstorben. Der Vorfall fand Polizeiangaben zufolge etwa gegen 20.30 Uhr im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen statt.

Polizisten hatten den Streit zwischen mehreren Personen in der Badstraße zufällig bemerkt und hielten an, um zu schlichten. Etwa zeitgleich soll dann ein 38-Jähriger mit einem Messer seinem 31-jährigen Kontrahenten die tödliche Verletzung am Hals zugefügt haben.

In #Gesundbrunnen kam es gg. 20:30 Uhr zu einem Streit zw. mehreren Personen. Dabei stach ein Mann auf einen 31-Jährigen ein. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und verstarb. Der Verdächtige wurde festgenommen. Unsere #Mordkommission ermittelt.

PM folgt.



Die Einsatzkräfte nahmen den Angreifer fest und beschlagnahmten das Messer. Ein Polizist erlitt dabei eine oberflächliche Schnittverletzung, konnte jedoch im Dienst verbleiben. Die am Einsatz beteiligten Polizisten sollen nun seelsorgerisch betreut werden. Der Tatverdächtige wurde der Mordkommission des Landeskriminalamtes überstellt. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden.