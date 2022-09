In Berlin-Gesundbrunnen in der Pankstraße ist es am Donnerstagabend zu mehreren Schüssen aus einem fahrenden Auto gekommen. Wie Reporter von vor Ort berichten, befand sich der Tatort direkt neben einer Polizeidirektion. Ein Mann wurde bei der Tat, die sich gegen 20 Uhr ereignete, offenbar getroffen und dabei schwer verletzt.

Der Schwerverletzte wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus transportiert. Mindestens 4 Schüsse durchschlugen mehrere Scheiben einer Wohnung im Erdgeschoss und blieben in der Wand der Wohnung stecken, so Zeugen.

Eine Mordkommission und die Spurensicherung des LKA sicherten bis in die Nacht Spuren. Die Pankstraße war stadtauswärts bis nach Mitternacht gesperrt. Ein Spezialeinsatzkommando und Beamte einer Einsatzhundertschaft sollen noch in der Nacht Wohnungen in der Wriezener Straße, Zingster Straße und Biesenthaler Straße durchsucht haben.