Berlin - Die Berliner Polizei hat neue Erkenntnisse im Fall der getöteten 34-jährigen Afghanin. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hat die Obduktion der in Bayern aufgefundenen Toten bestätigt, dass die Frau eines gewaltsamen Todes starb. Auch die Identität habe zweifelsfrei geklärt werden können.

Durch die Auswertung weiteren Videomaterials sei zudem festgestellt worden, dass die beiden Tatverdächtigen mit dem verdächtigen Koffer, in dem die Leiche transportiert worden sein soll, in einem Taxi zum Bahnhof Südkreuz fuhren. Der Name des Taxifahrers ist den Beamten noch nicht bekannt. Es handelt sich hierbei um einen wichtigen Zeugen, so die Polizei.

Gesucht wird der Fahrer eines Toyota Prius mit seitlicher Werbung der Firma Möbel Kraft und einem kleinen Unfallschaden hinten rechts.

Die Berliner Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zum Taxi oder seinem Fahrer geben? Gibt es Kfz-Werkstätten, die einen solchen Schaden kürzlich repariert haben? Erinnert sich möglicherweise der Unfallgegner an einen entsprechenden Verkehrsunfall mit diesem Taxi?

Die Polizei betont, dass der Unfallschaden nicht im Zusammenhang mit dem Tötungsverbrechen an der Afghanin stehe, sondern lediglich der Identifizierung des wichtigen Zeugen diene. Sollte sich der gemeinte Taxifahrer durch diesen Aufruf selbst erkannt haben, wird er gebeten sich der Polizei als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Hinweise nimmt die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer 0304664911333, per E-Mail an oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.