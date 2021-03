Berlin - Im Bötzowkiez ist eine Kontrolle des Ordnungsamtes in der Bötzowstraße in Prenzlauer Berg in Berlin eskaliert. Mehrere Menschen, darunter auch eine junge Frau sowie ein 61-jähriger Anwohner, berichten von massiven Bedrohungen, Einschüchterungen sowie körperlichen Übergriffen von Mitarbeitern des Ordnungsamtes und Beamten der Polizei Berlin. Videos, die der Berliner Zeitung vorliegen, scheinen die Vorwürfe zu bestätigen. Mehrere Stadträte sowie der Bezirksbürgermeister von Pankow, Sören Benn, kennen die Vorwürfe.

Der Kulturmanager und Augenzeuge Hans-Conrad Walter hat den Vorfall öffentlich gemacht und ein Gedächtnisprotokoll auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Der Berliner Zeitung gegenüber bekräftigte er auf Nachfrage seine Version der verstörenden Vorgänge. Nach seinen Worten ging es um einen jungen Mann, der - verbotenerweise - auf dem Gehweg mit seinem Rad gefahren sein soll. Im Anschluss wurden mehrere Mitarbeitende des Ordnungsamtes übergriffig.

Auf einem von mehreren Videos ist zu sehen, wie der Mann ruhig bleibt, ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes ihm aber dennoch die Hand verdreht. Weiterhin versucht er, dem Mann seinen Arm auf den Rücke zu drehen. Weshalb die Mitarbeiter des Ordnungsamtes so rigide agieren, ist völlig unklar. Zumindest auf dem Video sind keinerlei Widerstandshandlungen des Radfahrers zu erkennen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Das Gedächtnisprotokoll im Wortlaut:

Als Betreiber einer kleinen Agentur, die im Erdgeschoss der Bötzowstraße liegt, wurde ich bei offener Tür hellhörig, als ich laute und autoritäre Töne auf dem Bürgersteig hörte und bin raus gegangen. Dort stand eine eingeschüchterte, zitternde junge Frau mit ihrem Rad. Sie wurde von zwei Ordnungsamtsmitarbeiter*innen in Schach gehalten, die laut sowie aggressiv von ihr die Aushändigung ihres Ausweises forderten. Die Rhetorik und Körpersprache der Ordnungsamtsmitarbeiter*innen war so martialisch, dass ich mich eingemischt und der jungen Frau als Zeuge angeboten habe.

Der Vorwurf: Die junge Frau ist langsam auf dem Bürgersteig mit ihrem Radel gefahren, eine durchaus gängige Praxis im weltoffenen und bürgerlichen Bötzowkiez. Die junge Frau hat zitternd das geforderte Ordnungsgeld von 10 Euro bezahlt, geweint und wurde schwer gedemütigt. Danach bin ich wieder an meinen Schreibtisch gegangen.

Doch was dann folgte war eine Eskalation der Willkür und Gewalt durch Ordnungsamtsmitarbeiter*innen und Polizist*innen. Alles begann mit einem Hilferuf, der mich wieder auf die Straße gelockt hat. Dort wurde ein junger Mann (Anton, 25) von Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes vom Rad gezogen und geknebelt, von 2 Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes auf unwürdige Weise festgehalten, umringt von 6 weiteren Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes. Der friedlich wirkende Anton sagte, er laufe nicht weg, dafür wurde er noch härter geknebelt und später auch in den Schwitzkasten genommen. Auch Anton habe ich mich als Zeuge angeboten und die Szenen auf meinem Handy aufgenommen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Ein weiterer Bürger mit Migrationshintergrund, Name unbekannt, kauerte nach Luft ringend an der Häuserwand, daneben sein Rad und zwei Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes. Auch er wurde willkürlich von den Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes vom Rad gezogen, ihm war schwindlig angesichts dieser Bedrohung. Die Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes haben mich mehrmals aufgefordert, den vermeintlichen Tatort zu verlassen. Ich habe mich dieser Aufforderung nicht gebeugt, weiter gefilmt und den beiden bedrohten Bürgern signalisiert, dass ich als Zeuge zur Verfügung stehe und die Situation filme.

Darauf hin geriet ich nun auch in das Visier des Ordnungsamtes, das mittlerweile mit 10 Mitarbeiter*innen Anton abschirmte, um zu verhindern, dass ich die Situation filme. Mittlerweile hatten sich viele Bürger*innen angesammelt, darunter Dieter (61), der wie ich auf das unwürdige Verhalten der Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes aufmerksam machte. Dann trafen zwei, offensichtlich vom Ordnungsamt gerufene Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn ein. Nach einem kurzen Austausch zwischen Ordnungsamt und Polizei, kam ein Polizist auf mich zu und fordert mich aggressiv auf, meinen Ausweis zu zeigen. Den hatte ich in meinem Büro, also sagte ich ihm, das ich meinen Ausweis nicht dabei hätte. Daraufhin wurde der Polizist brutal übergriffig und hat mir mit Gewalt mein Handy entwendet und sagte, dass ich es wieder bekäme, wenn ich ihm meinen Ausweis aushändige.

Ich sagte ihm, dass er kein Recht habe, mich so zu behandeln, da weder Gefahr im Vollzuge war, noch ich für ihn eine Bedrohung darstelle. Plötzlich wurde ich von einem zweiten Polizisten angegriffen, der mich wie einen Kriminellen an die Häuserwand drückte und mich aggressiv anschrie. Dieser polizeilichen Willkür ausgesetzt, habe ich den beiden Beamten angeboten, in mein Büro zu gehen und meinen Ausweis zu holen. Beide Polizisten zerrten mich vor meine Bürotür und betraten dann ebenso willkürlich mein Büro. Als ich sie aufgefordert habe, mein Büro zu verlassen, wurden die beiden verbal ausfällig, haben mich zum wiederholten Mal bedroht und haben meine Personalien aufgenommen und mir mein Handy zurückgegeben.

Ich habe die Polizisten mehrmals darauf hingewiesen, dass sie aus meiner Sicht nicht nach dem Gesetz handeln. Derweil hörte ich nun sehr laute Schreie von der Straße, und als ich diese wieder betreten habe, lag Dieter, der sich Anton ebenfalls als Zeuge angeboten hat, in Handschellen auf dem Bürgersteig, umringt von 3 weiteren Polizist*innen, den acht Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes und schrie um Hilfe. Seine zertrümmerte Brille lag neben ihm, sein Geldbeutel entleert auf der Straße. Einer der Polizist*innen hat den Geldbeutel, die Kreditkarten und das Bargeld mit seinem Stiefel auf dem Bürgersteig verteilt.

Dieter blutete im Gesicht und an den Händen, sein Gesicht wurde von den Polizist*innen auf das Straßenpflaster gedrückt. Eine Szene, die an die Tötung an George Floyd durch einen Polizisten erinnert. Mehrmals erwähnte Dieter mit gedrückter Stimme, dass wir hier nicht in Amerika sind. Diese Szene haben weitere Zeugen auf einem Video festgehalten, auf dem auch festgehalten ist, wie ich von den Polizist*innen an die Wand gezerrt wurde. Die Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes handelten anonym, von den Polizist*innen habe ich mir die Kennzeichnungsnummern geben lassen. Dabei kam es zu weiteren Einschüchterungsversuchen gegen Anton, der nun entkräftet auf der Parkbank saß und gegen Dieter, der immer noch auf dem Bürgersteig lag. Uns wurde allen mit einer Anzeige gegen das pandemiebedingte Abstandsgebot gedroht.

Wenig später haben die Polizist*innen die Anzeigen des Ordnungsamtes aufgenommen. Der gesamte Einsatz, sowohl seitens des Ordnungsamtes, als auch von den Polizist*innen war ein brutaler und willkürlicher Übergriff und muss geahndet werden. In Abstimmung mit Dieter und Anton werden wir uns nun Anwält*innen nehmen und gegen diesen Einsatz klagen sowie Dienstaufsichtsbeschwerden einreichen. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar!

Ordnungsstadtrat Daniel Krüger gibt Passanten schuld an Eskalation

Laut einem Bericht der Morgenpost erklärte Ordnungsstadtrat Daniel Krüger (für AfD) auf Anfrage der Pankower CDU-Fraktion die Vorfälle in seinem Fachausschuss am Donnerstagabend wie folgt: „Die Situation entstand, weil sich ein Radfahrer, der auf dem Bürgersteig gefahren war, nicht ausweisen wollte und die Polizei gerufen wurde“. Anschließend habe sich der „Radler aggressiv verhalten, so dass Kollegen aus Eigenschutz eine Sicherung vornehmen mussten“. Der Fall sei laut Krüger nur deshalb eskaliert, „weil Passanten die Lage unnötig befeuert haben“.

Die Angelegenheit sei „mit Sicherheit unerfreulich“ und werde nun gründlich untersucht. Die Rückmeldung seiner Mitarbeiter spiegele den Fall ganz anders wider als es in sozialen Medien dargestellt werde, erklärte Krüger laut dem Bericht.