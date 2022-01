Berlin - Beim Zusammenstoß mit einem Laster auf der Autobahn A10 zwischen den Anschlüssen Berlin-Hohenschönhausen und Berlin-Marzahn ist ein 61-jähriger Autofahrer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) mitteilte. Der Laster hatte am Dienstagmorgen bei glatter Fahrbahn zudem die Mittelleitplanke durchbrochen.

Der linke Fahrstreifen Richtung Frankfurt blieb wegen der Bergung des Lasters mehrere Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch unklar. Auf der Gegenfahrbahn bildete sich wohl wegen Schaulustiger ein Stau von vier bis fünf Kilometern.