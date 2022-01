Berlin - Ein mutmaßlicher Drogendealer ist bei der Flucht vor der Polizei fast in einem Teich ertrunken. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann am Freitagabend mehreren Streifenbeamten an einem Ausgang des Görlitzer Parks entgegengekommen sein. Als er die Einsatzkräfte bemerkte, sei er weggelaufen, was ihn sehr verdächtig gemacht habe. Zeugen berichteten, der mutmaßliche Dealer sei in Richtung des Görlitzer-Park-Teichs gerannt. Polizisten hätten dann gehört, dass er ins etwa zwei Grad kalte Wasser gesprungen sei.

Die Beamten umstellten den fast 2800 Quadratmeter großen Teich. Eine erste Absuche brachte zunächst keinen Erfolg. Da den Polizisten nicht klar war, dass der Teich nur 50 Zentimeter tief ist und sie nicht ausschließen konnten, dass der Mann ertrinken könnte, forderten sie Unterstützung der Feuerwehr an. Retter suchten daraufhin mit einem Schlauchboot und Taschenlampen den Teich ab, während einige Polizisten im kühlen Nass standen. Auch die Besatzung des Polizeihubschraubers „Pirol“ wurde wegen des Einsatzes einer Wärmebildkamera angefordert.

Nach knapp einer Stunde intensiver Suche konnte der unterkühlte Mann gefunden und gerettet werden. Er sei zunächst nicht ansprechbar gewesen, sagte ein Feuerwehrmann vor Ort. Bevor er ins Krankenhaus gebracht werden konnte, stabilisierten ihn die Rettungskräfte und wärmten ihn auf. Ob die Polizei Drogen in seiner durchnässten Kleidung fand, war zunächst unklar. „Wir gehen aber davon aus, dass er das Rauschgift vorher weggeworfen hatte“, hieß es am Morgen aus dem Polizeipräsidium.

Polizisten, die im kalten Wasser nach dem Verdächtigen gesucht hatten, mussten später vom Dienst abtreten. Die Polizei wollte sich im Laufe des Vormittags noch zu dem Einsatz äußern.