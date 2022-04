Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Berlin-Charlottenburg hat am Mittwochabend gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr mittteilte, war sie mit 130 Kräften im Einsatz, um das Feuer in dem sechsgeschossigen Gebäude zu löschen. Zehn Menschen wurden von den Feuerwehrleuten gerettet, 13 Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Angaben der Feuerwehr zufolge war der Brand gegen 17 Uhr in dem Wohnhaus in der Arcostraße ausgebrochen. Kurze Zeit später habe der gesamte Dachstuhl in Flammen gestanden. Zunächst war die Feuerwehr mit 75 Feuerwehrleuten ausgerückt, dann wurde Verstärkung angefordert. Die Löscharbeiten dauerten bis spät in den Abend hinein. Auch eine Drohne sei zum Einsatz gekommen.

Update #Charlottenburg

13 Personen wurden insgesamt vom #Rettungsdienst betreut, niemand musste in eine Klinik.

Nachlösch- und Kontrollarbeiten dauern weiterhin an und sind Personal- und Zeitintensiv.

Zur Erkundung wurde auch eine #Drohne eingesetzt. pic.twitter.com/wkHvovOXpL — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 13, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz