Berlin - Eine Frau hat am S-Bahnhof Hackescher Markt in Berlin-Mitte in der Nacht zu Sonntag offenbar unvermittelt mehrere Menschen angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen stach sie mit einer zerschlagenen Glasflasche auf Passanten ein. Bei der Attacke seien mindestens vier Personen verletzt worden, hieß es.

Einsatzkräfte der Polizei sollen die Tatverdächtige noch vor Ort überwältigt und festgenommen haben. Die Feuerwehr fuhr die Verletzten in Krankenhäuser.