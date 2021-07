Berlin - Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt sind am Freitagabend in Berlin- Friedrichshain zwei Polizeibeamte verletzt worden. Als die Einsatzkräfte der Polizei Berlin gegen 19.15 Uhr eintrafen, hörten sie laute Hilfeschreie einer Frau aus einem Haus in der Koppenstraße. Die Beamten begaben sich sofort zur betroffenen Wohnung und hörten auch hier die Hilferufe der Frau, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Nach mehrmaligen lauten Aufforderungen öffnete ein 55-jähriger Mann die Wohnungstür, hinter ihm stand seine weinende Partnerin. Die Einsatzkräfte forderten den Tatverdächtigen mehrfach auf, aus der Wohnung zu kommen. In einem günstigen Augenblick zogen sie den 55-Jährigen aus dessen Wohnung und versuchten, ihn auf den Boden zu drücken.

Doch dann eskalierte die Situation: Da der Mann sich gegen die Einsatzkräfte stemmte, musste er im Treppenhaus mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Dort konnte er zunächst gefesselt werden, trat hierbei jedoch einem Polizisten in den Rücken. Der Beamte erlitt mehrere Blutergüsse und musste sich später in einem Krankenhaus behandeln lassen. Ein weiterer Beamter erlitt bei dem Einsatz eine Knieverletzung, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen.

55-Jähriger hatte 1,8 Promille im Blut: Festnahme

Der 55-jährige Tatverdächtige klagte ebenfalls über Schmerzen und wurde zunächst zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Eine vorab durchgeführte Atemalkoholmessung hatte einen Wert von knapp 1,8 Promille ergeben. Da der Festgenommene immer wieder damit drohte, seiner Partnerin etwas antun zu wollen, wurde er in ein Anschlussgewahrsam genommen.

Neben eines Strafermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung in einem Fall der häuslichen Gewalt wurde ein weiteres Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei Berlin ermittelt.