Eine 86-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen in Halensee bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt worden. Genau wie der 23-jährige Kraftfahrer war die Frau gegen 8.15 Uhr auf dem Kurfürstendamm in Richtung Adenauerplatz unterwegs, berichtete die Polizei. Sie nutzte dabei den Radweg.

An der Einmündung zur Schwarzbacher Straße bog der Fahrer nach rechts ab und soll die Seniorin mit dem Anhänger seines Sattelzugs erfasst haben. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich am rechten Bein sowie am Kopf. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut der Polizei bemerkte der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß offenbar nicht und fuhr weiter. Ein Zeuge alarmierte die Beamten, die den 23-Jährigen anhielten. Die Ermittlungen laufen noch.